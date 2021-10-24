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الأحد، 24-10-2021 02:14 م

بالون كهربائي بحجم حبة العنب ينظم ضربات القلب

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الوكيل الإخباري-قد تصبح المعاناة من ضربات قلب خطيرة وغير منتظمة شيئًا من الماضي بفضل بالون بحجم حبة العنب يعيد النشاط الكهربائي للقلب في ثوانٍ معدودة.

ومن المقرر أن يتم تقديم العملية في عيادات القلب في جميع أنحاء بريطانيا بعد موافقة واسعة النطاق من قبل رؤساء الصحة. وأثناء العلاج الجديد، المسمى الاستئصال بالبالون بالترددات الراديوية، يتم إدخال بالون مزود بعشرة أقطاب من خلال شريان في الفخذ، ويمر حتى يصل إلى الأوردة الرئوية التي تنقل الدم المؤكسج إلى القلب، حيث توجد الأعصاب التالفة عادة.

ويتم إجراء الجراحة تحت التخدير الموضعي، كما يتم ترك الأنسجة السليمة في القلب سليمة، مما يعني أن المرضى يعانون من مضاعفات أقل. وقال الدكتور مالكولم فينلي، استشاري أمراض القلب في مركز بارتس للقلب في لندن "هذه هي الحدود التالية لعلاج القلب. هذه التقنية سريعة للغاية ودقيقة بشكل لا يصدق. وهذا يعني أن المرضى يتعافون بشكل أسرع، ويمكن أن يدخلوا ويخرجوا من المستشفى في أقل من يوم واحد".

وحتى الآن، يتم إجراء عمليتين جراحيتين للتعامل مع هذه المشكلة، الأولى تسمى الاستئصال بالتبريد، وتستخدم غازًا شديد البرودة لحرق الأوردة الرئوية وتندبها. ويتم ذلك أيضًا باستخدام بالون، يتم تبريده إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر، ويتم نفخه عند مدخل كل من الأوردة الرئوية الأربعة.

ويقطع النسيج الندبي الإشارات الكهربائية غير الطبيعية للحفاظ على ضربات القلب الطبيعية. ولكن فيما يقرب من ثلث الحالات، يفشل البالون في إحداث ندوب مناسبة للأعصاب التالفة التي يصعب الوصول إليها. وأوضح الدكتور فينلي: "غالبًا ما يحتاج المرضى إلى أكثر من إجراء واحد للتأكد من أننا قد هاجمنا كل جزء من المنطقة التي تتطلب الاهتمام".

وفي السنوات الأخيرة، بدأ الجراحون في استخدام القسطرة بالترددات الراديوية، باستخدام مسبار ساخن لحرق حلقة من النقاط حول الوريد التالف لتشكيل نسيج ندبي. لكن الإجراء قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث ساعات وغالبًا ما يتضمن تخديرًا عامًا، والاستئصال بالبالون بالترددات الراديوية هو مزيج من هاتين الطريقتين.

وبمراقبة الإشارات الكهربائية للقلب في الوقت الفعلي باستخدام مستشعر في البالون، يقوم الجراحون بنفخه وتشغيل الأقطاب الكهربائية لتوصيل دفعات دقيقة من الحرارة الشديدة التي تشكل نسيجًا ندبيًا وتمنع النبضات غير الطبيعية. هذه التقنية قادرة على تنظيم ضربات القلب في غضون عشر ثوانٍ فقط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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