بحالة نادرة .. ولادة طفل لا يستطيع البكاء بكندا

الوكيل الإخباري-بعد فترة حمل طبيعية رزقت امرأة كندية بطفل يعاني من حالة صرع وعدم القدرة على البكاء فاستغاثت بالأطباء لدراسة حالة طفلها الوراثية التي ليس لها اسم حتى الآن.

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وأنجبت لوسيندا أندروز البالغة من العمر 32 عاما، من تشاتام في مدينة كينت الكندية، طفلها ليو في 5 مارس، في مستشفى ميدواي البحري، بعد حمل طبيعي، وبعد ولادته بقليل، أدرك الأطباء أنه لا يحرك ذراعيه وساقيه، وكان مرنا ولم يكن يحرك رأسه من جانب إلى آخر.



وقام الأطباء بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل، وتبين أن الطفل "ليو" يعاني من حالة وراثية تؤثر على جين TBCD المشفر للبروتين، وهو مرض نادر جدا، وليس له اسم حتى الآن، مطالبة بالمزيد من الفحوصات من أجل إنقاذ ابنها الذي لا ستطيع البكاء، ويعاني من نوبات صرع، ومشاكل في التنفس بسبب المرض الغامض.



وقالت لوسيندا: "أخبرني الأطباء بنوع الحالة ولكنها نادرة جدا لدرجة أنها لا تحمل اسما حتى الآن. وقالوا لي الكثير من الأشياء التي يمكن أن تحدث وكان الأمر فظيعا".



ويخضع الطفل ليو في الوقت الحالي، إلى العلاج الرئيسي للرضيع هو العلاج الطبيعي، والذي يقوم به في المنزل مع لوسيندا لتعزيز الحركة لديه.

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