السبت 05-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا و44 عالميا في إصابات كورونا

الخارجية: جهودنا الآن تنصب على تأمين الأردنيين في سومي الأوكرانية

التربية: الاختبارات التشخيصية في مرحلة إدخال النتائج

الدفاع الروسية تعلن وقف إطلاق النار لفتح ممرات لخروج مدنيين من أوكرانيا

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

دبي لصناعات الطيران: 7٪ من الأسطول مؤجر لشركات طيران في روسيا

الصين تخفض معدل النمو الاقتصادي المستهدف في 2022 إلى 5.5%

مراكز التطعيم بدون موعد مسبق لجميع الجرعات اليوم السبت

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء الجولة الثانية من اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية اليوم

السبت، 05-03-2022 10:34 ص

بريطانيا..تعرف على صاحب أغرب وظيفة في العالم براتب 6700 دولار

Z20EN40cTqQu8hdKwJbxKH4GtgdZPnEAdmKclAvS


الوكيل الإخباري - كشف تقرير أوردته صحيفة «ميرور» أن شابا بريطانيا يتقاضى راتبًا في وظيفة غريبة للغاية، فكل المطلوب منه هو مشاهدة مسلسل تلفزيوني شهير «عائلة سمبسون»، ومن ثم الكتابة عن حلقاته، ليحصل بعد ذلك على راتب يصل إلى 6700 دولار.

ويقول الشاب البريطاني ألكساندر تاونلي، والذي يبلغ من العمر 26 عامًا، إنه يتقاضى هذا المبلغ وفي كثير من الأحيان يحصل على كعكات مجانية ليتناولها بينما يشاهد الحلقات ويستمتع بعمله، موضحًا أنه كان مهووسا في صغره بمشاهدة هذا المسلسل، وحينما عرضت عليه الوظيفة لم يتردد في التقدم إليها للحصول عليها.

اضافة اعلان

 

ومن متطلبات وظيفته أيضًا، تقديم تحليل لكل حلقة بشكل نقدي، وهو الأمر الذي جعله يلاحظ أشياء كثيرة لم يلاحظها في المسلسل من ذي قبل، يقول إنه عرف سر صمود عائلة سمبسون أمام تقلبات الزمن، وهي أن المسلسل يجسد انعكاسًا للمجتمع، حيث يجسد ما يحدث في المجتمع بشكل جيد.


رغم ذلك يعتقد «تاونلي» أن هذه الوظيفة ليست أغرب وظيفة في العالم، حيث يرى صعوبة فيما يتعلق بالجلوس لساعات طويلة ومشاهدة التلفاز، كما أنه حينما ينتهي من عمله، يعمل أيضًا كشيرا في مقهى، يقول: «ليس الأمر بهذه البساطة، حيث يجب أن أكون في قمة التركيز وأنا أجلس ومعي مفكرة وقلم وأقوم بكتابة كل التفاصيل الصغيرة».


وعلى مدار عدة أسابيع يشاهد الشاب البريطاني ما يصل إلى 30 حلقة من المسلسل يوميًا، وهو أمر يراه مرهقا عقليًا، يضيف: «في بعض الأوقات أحتاج إلى مشاهدة شيء مختلف قليلا».

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6221c71342360439b25c89a6

ناسا تمنح عشاق الفلك فرصة لإرسال أسمائهم إلى الفضاء

twshsss

شاهد..اشتباك بالأيدي بين عروسين في الهند بسبب قطعة حلوى

43d9ecce-878c-474e-9bc2-b4a235331bdd_690

بسبب ملصق.. السجن سنتين لرجل في تايلاند

City_of_Maryborough_Platform_10_Roma_Street_Station_Brisbane_P1280919_(cropped)

امرأة توقف سيارتها في منتصف السكة الحديد ليصدمها قطار في أستراليا

282

مصر.. محاكمة كريم الهواري المتهم في حادث قتل الطلاب الأربعة

RDM-and-UKZN-sign-agreement-1-1024x683

خبراء فلك: صاروخ تائه يصطدم بالقمر غدا الجمعة