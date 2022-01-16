بريطاني يجني رزقه من الوقوف بالطوابير

الوكيل الإخباري - حول شاب بريطاني يسكن في مدينة لندن، طوابير متاجر البيع الفاخرة إلى مهنة ومصدر دخل له، وذلك عبر التطوع بالوقوف في الطوابير الممتدة نظير أجر مادي يتقاضاه لاحقاً.

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يتقاضى فريدي بيكيت (31 عاماً) حوالي 20 جنيهاً في الساعة، ما يقارب الـ 160 جنيهاً إسترلينياً خلال اليوم الواحد عبر الوقوف في الطابور من أجل أشخاص آخرين، بيد أن مهنته هذه التي قد يراها كثيرون بأنها يسيرة تعني تحلي الشاب بالصبر والجلد، لأن الأمر يعني وقوفه في طابور بالكاد يتحرك ولمدة قد تصل لثماني ساعات كاملة.

أوضح فريدي الذي يعيش في منطقة فولهام أنّ أفضل أوقاته في هذه الوظيفة تتمثل بطوابير تذاكر الأحداث الشعبية الكبيرة، ولا ننسى أن وظيفته شأن كل مهنة، تواجه عدداً من التحديات كالجو القارس وساعات الانتظار غير المتوقعة وغيرها الكثير.

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