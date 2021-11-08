الإثنين 08-11-2021
الوكيل الاخباري

126 متسولاً من الاحداث ضبطتهم التنمية في شهر

الداخلية : إبعاد وضمان مغادرة 8785 عاملاً وافداً مخالفاً

الكرك: بدء موسم بيع البذار للمزارعين

طرح عطاءات تنفيذ وإشراف في العقبة وسحاب

صرف رواتب معلمي الإضافي لشهر تشرين الأول الإثنين

السير : وفاتان بحادثي دهس في عمّان

أعمال إنشائية على الطريق الصحراوي

50% نسبة متلقي لقاح كورونا داخل مخيمات اللجوء في الأردن

90% من المتسولين المضبوطين في شهر تشرين الأول يمتلكون سيارات

تشكيل لجنة للبحث بجدار آيل للسقوط في نزول صافوط - صور

الإثنين، 08-11-2021 09:51 ص

بسبب تطعيم كورونا.. شابة في أستراليا تفوز بمليون دولار

2021_11_7_16_44_14_683


الوكيل الإخباري - فازت جون تشو المقيمة في مدينة سيدني الأسترالية، بجائزة قدرها مليون دولار أسترالي (550 ألف جنيه إسترليني) ضمن حملة التطعيم في البلاد "مليون دولار فاكس".

اضافة اعلان


وأوضحت تشو، البالغة من العمر 25 عامًا، أنها ستصطحب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل.

 

واشتركت تشو في الحملة بجانب 2.7 مليون شخص على المستوى الوطني، وكانت الحملة سببا في ارتفاع معدلات التطعيم في أستراليا من 78.5 % إلى 88.3 %.

ويمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة ألف دولار، مع صندوق جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار.


وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، يمكن للمشاركين أيضا الفوز بواحدة من 100 جائزة يومية بقيمة 1000 دولار.


وبدأت الحملة في أكتوبر الماضي من قبل مجموعة من الشركات وفاعلي الخير كوسيلة لزيادة معدلات التطعيم في البلاد.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_6188e00e0cbe6

شاهد ...لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار

181681

العثور على عروس بحر نافقة أمام السواحل المصرية بالبحر الأحمر - صور

afganstan

شاهد...جوع يتسلل إلى أفغانستان صورة طفل بالشارع تخطف القلوب

6188d43742360445832053bc

أوامر بمعاقبة سائق مدرعة عسكرية استعرض مهاراته في شوارع بغداد- فيديو

image

إطلاق أول دراجة تعمل بالهيدروجين في استراليا

c4df9e42-ca4a-4b66-9ce3-d9cae6df1597

فيلا كازامور..تحفة معمارية مغربية تتألق بفرنسا منذ القرن الـ19