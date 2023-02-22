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الأربعاء، 22-02-2023 11:04 ص

بسبب كلبها.. تمساح يقتل امرأة في فلوريدا

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الوكيل الإخباري - قتلت امرأة تبلغ من العمر 85 عاما بعد محاولتها إنقاذ كلبها من تمساح بطول يتجاوز ثلاثة أمتار في ولاية فلوريدا.

وقال المسؤولون في الولاية إن الامرأة قتلت، يوم الاثنين، بعد هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها الأليف، هاجمها التمساح وقضى على حياتها.

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وقدر مسؤولو الحياة البرية في الولاية أن طول التمساح يتجاوز 11 قدما، على حين يبلغ وزنه 700 رطلا.

 

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فارقت المرأة حياتها على الفور بعد الهجوم الشرس الذي تلقت خلاله عضات قاتلة، وبقي كلبها على قيد الحياة.

وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ بعد حوالي ساعتين من المكالمة الأولية لخدمات الطوارئ.

 

سكاي نيوز

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