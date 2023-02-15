الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

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هزة ارتدادية بقوة 4.2 في تركيا

الأربعاء، 15-02-2023 09:51 ص

قصة مؤثرة لشخص مسن يزور قبر أمه منذ 39 عاما في السعودية- فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو قصة مسن من منطقة ينبع في السعودية ، تجاوز عمره الـ 100 عام، لم ينقطع يومًا عن زيارة قبر أمه منذ عام 1405 هـ حتى لحق بها يوم الأحد الماضي.

يظهر الفيديو المسن وهو يتكئ على عكازه ضاربًا أروع الأمثلة في بر الأبناء بآبائهم حتى بعد مماتهم، ليرد له الجميل من خلال ابنه الذي دعا له باكيًا لوفاته، فقد كان والده طائعًا لوالديه، مترجيًا من الله عز وجل أن يجمعه بهم في الفردوس الأعلى.

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