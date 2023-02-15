قصة مؤثرة لشخص مسن يزور قبر أمه منذ 39 عاما في السعودية- فيديو

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو قصة مسن من منطقة ينبع في السعودية ، تجاوز عمره الـ 100 عام، لم ينقطع يومًا عن زيارة قبر أمه منذ عام 1405 هـ حتى لحق بها يوم الأحد الماضي.



يظهر الفيديو المسن وهو يتكئ على عكازه ضاربًا أروع الأمثلة في بر الأبناء بآبائهم حتى بعد مماتهم، ليرد له الجميل من خلال ابنه الذي دعا له باكيًا لوفاته، فقد كان والده طائعًا لوالديه، مترجيًا من الله عز وجل أن يجمعه بهم في الفردوس الأعلى.

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يقال هذا الشايب في ينبع بلغ عمره فوق مائة سنة يزور قبر أمه كل يوم من عام ١٤٠٥هجري حتى توفى يوم الأحد الماضي اللهم اغفر لها وله وارحمها وارحمه .. ونرجوك أن ترحم حالنا وتعفو عن تقصيرنا في والدينا. pic.twitter.com/R1IJRH04Kd February 14, 2023

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