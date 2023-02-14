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بعد 198 ساعة من زلزال تركيا.. إنقاذ شقيقين من تحت الأنقاض

الثلاثاء، 14-02-2023 10:05 ص

هل توفى السوري الذي فقد 12 فردًا من عائلته في الزلزال؟ فيديو

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الوكيل الإخباري - خرج الشاب السوري، الذي تم انتشاله قبل عدة أيام من تحت الأنقاض وفقد جميع أفراد عائلته البالغ عددهم 12 شخصًا، لينفي ما أشيع عن وفاته.

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وكان الفيديو الذي يوثق لحظة إنقاذ الشاب من تحت الأنقاض في الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وجدَ انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار المقاطع التي توثق انتشال الناجين من الزلزال. وقال الشاب آنذاك بحرقة، إنه فقد أفراد عائلته البالغ عددهم 12 شخصًا في الزلزال.

 

إذ علق بالقول إنه “لا يشعر أنه بخير بعد أن فقدهم جميعًا”. ولم يلبث أن انتشر لاحقًا، نبأ وفاة الشاب دون أن يتم تحديد سبب الوفاة، إلا أن الشاب خرج بنفسه لينفي شائعة وفاته التي راجت.

 

 

ارم نيوز 

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