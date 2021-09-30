الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

بلعاوي لـ الوكيل: لا يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

العثور على غريق سد الملك طلال

شكوى من انقطاع المياه في طبربور والوزارة تتابع

محافظ العاصمة لـ الوكيل : لجنة محايدة لحسم مصير العمارة المتصدعة

فرع ضمان إربد يحصل على شهادة الآيزو للسنة الثالثة على التوالي

الخصاونة: تسريع وتيرة ايصال الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان

الامن يحذر من المخالفات الخطرة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

السير لـ الوكيل : مخالفات القيادة بطريقة متهورة والاستعراضية تتابع بشكل حثيث

الخميس، 30-09-2021 11:08 ص

بطريقة عجيبة..هندي يخفي كيلوغراماً من عجينة الذهب

7b21bdcee1


الوكيل الإخباري - أوقفَ رجل هندي في مطار بشمال شرق البلد الآسيوي العملاق خلال محاولته تهريب كيلوغرام من عجينة الذهب كان يخبئها في أمعائه، على ما أفادت السلطات يوم الأربعاء.

وأوقف المهرب يوم الاثنين بينما كان يعتزم التوجه إلى نيودلهي، إذ اكتشف أحد عناصر الأمن في مطار إمفال بولاية شمال مانيبور "وجود معدن في تجويف الجسم".

اضافة اعلان


وأخضعته السلطات للتصوير بالأشعة السينية واكتشفت وجود أربع كبسولات في المستقيم تحتوي على ما مجموعه أكثر من 900 غرام من عجينة الذهب، تقدر قيمتها بنحو 56664 دولاراً، بحسب بيان الأجهزة الأمنية.


وبلغ الطلب الذهب ذروته في الأشهر الأخيرة في الهند، بفعل موسم حفلات الزفاف والاستعدادات لأبرز المهرجانات الهندوسية التي تقام في أواخر الخريف.


وأشار خبراء إلى أن مدينة مانيبور على الحدود مع بنغلادش أصبحت ممراً رئيسياً لتهريب الذهب إلى الهند.


ولفت هؤلاء إلى ازدياد تهريب الذهب إلى الهند، ثاني أكبر مستهلك للمعادن الثمينة في العالم، في السنوات الأخيرة لا سيما بفضل تحوله إلى عجينة.


وفي أغسطس الفائت، قدرت السلطات كمية الذهب التي يتم تهريبها إلى البلاد كل سنة بـ 300 طن، مما يفوّت على الحكومة إيرادات طائلة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

المنزل المعجزة في لابالما يستسلم أمام الحمم البركانية

1632914112602136200

أول قمر صناعي صيني لاستكشاف الشمس

22-287

تراجع علو مون بلان أعلى قمة في أوروبا الغربية

3433904f-a620-4b4f-b62b-22201dab9e4b

لوحة بادا شانرن أغلى الأعمال الفنية السنغافورية - صورة

121-144347-hawaii-kilauea-volcano-12

رفع مستوى التحذير إلى أعلى درجة بعد ثوران بركان كيلاويا في هاواي

163298172326554100

الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة