بعد الأغنام.. فيديو جديد عن الظاهرة الغريبة، بط يسير في دوائر بدولة أجنبية

الوكيل الإخباري - مازالت الظاهرة المرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمرة، حيث تداولت مواقع عالمية فيديو جديدا لتكرارها بين الحيوانات والطيور، حيث يرصد هذه المرة من قبل مجموعة من البط تسير بطريقة دائرية غريبة.





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مازالت الظاهرة المرعبة لسير الحيوانات في دوائر مستمره .. وهذه المرة من قبل مجموعة من البط !! pic.twitter.com/cXMVVhlxbz December 1, 2022

فيما استبعد أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية أندرو فيش، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.





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