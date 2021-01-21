الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 12:19 م

بعد انتشار الفيديو .. تطورات جديدة بقضية الأب المتهم بتعذيب رضيعته في مصر

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الوكيل الاخباري - أدلى الأب المتهم بتجريد رضيعته بالدقهلية من ملابسها في الشارع، والشروع في قتلها حرقا بالنار، باعترافات تفصيلية بالواقعة أمام نيابة طلخا ونبروه، حيث قال إنه تزوج قبل عامين تقريبا، وكان يشك في سلوك زوجته وبعد أقل من شهر من الزواج، حملت وطلب منها أن تتخلص من هذا الحمل لأنه يرفضه ويرفض الطفل، إلا أنها انجبت الطفلة وطالبته بالإنفاق عليها.

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وأوضح المتهم في أقواله: "أنا مكنتش أقصد أقتل (سيدة) كنت عاوز أخوف "آمال" وأبوها علشان عاوزين يكتبوا البنت باسمى وهى مش بنتى"، مستطردا" أنا روحت لمنزل زوجتى ووالدها لأبلاغهما بعدم مطالبتى بأي نفقات للرضيعة أو حتى تسجيلها باسمى، لكن فوجئت بقيام والد زوجتي بتهديدى ومحاولة ضربى  فاخذت الطفلة".

 

وتابع: أنه أخذ الرضيعة بعد أن عجز على حل المشكلة مع أسرة زوجته، وقام بتجريدها من ملابسها أمام منزل جدها وأحضر قماشة مبللة بمادة حارقة "البنزين" وهدد زوجته ووالدها بحرقها حتى ينهى معاناته معهما"، مضيفا أنه كان مجرد تهديد فقط ولم تكن نيته قتلها.


وأقر المتهم بندمه على ارتكابه الواقعة، مؤكدا أنه لم يعلم بأن زوجته كانت تقوم بتصويره أثناء حدوث الواقعة، وأنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.


يذكر أن نيابة طلخا ونبروه بالدقهلية أمرت أمس بحبس المتهم بتجريد ابنته الرضيعة من ملابسها في الشارع ومحاولة إحراقها بالنار 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت له تهمة الشروع في قتل ابنته وتعريض حياتها للخطر.


وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان" بمكتب النائب العام رصدت فى 19 يناير تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه المتهم يخلع عن رضيعة ملابسها مهددا بإحراقها، وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بسرعة التحقيق في الواقعة وضبط المتهم.


وأشارت النيابة العامة إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط المتهم الذي تم اخضاعه لتحقيقات مكثفة ومواجهته بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يخلع عن رضيعته ملابسها ويقوم بسكب مادة حارقة على ملابسها وتهديده بحرقيها، وكذلك أقوال زوجته والشهود والتي لم ينكرها المتهم.

 

 

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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