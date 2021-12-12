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الأحد، 12-12-2021 11:04 ص

بعد برج خليفة...ثاني أعلى مبنى في العالم - صور

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الوكيل الإخباري - بعد سنوات من العمل، اقتربت أعمال بناء ثاني أعلى مبنى في العالم على الانتهاء، وذلك في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

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وسيصبح "ميرديكا 118" ثاني أطول مبنى في العالم عند اكتماله بشكل نهائي في العام المقبل، بطول 2227 قدما (ما يعادل 679 مترا تقريبا)، علما أنه يتألف من 118 طابقا.

ويعد برج خليفة في دبي المبنى الأعلى حاليا في العالم، بارتفاعه الذي يبلغ 828 مترا.

ووصف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، في احتفال بمناسبة اكتمال الأعمال الخارجية لبرج "ميركديكا 118"، المشروع بأنه "برج أيقوني للمستقبل".

واعتبر يعقوب أن البرج "ليس فقط إنجازا كبيرا في مجال الهندسة، وإنما يعزز أيضا مكانة ماليزيا كدولة حديثة متطورة"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

 

ويوفر البرج مساحة أرضية تبلغ 3.1 مليون قدم مربع، نصفها ستخصص لمكاتب، كما ستضم مركزا تجاريا ومسجدا وفندقا، وأعلى منصة مراقبة في جنوب شرق آسيا، هذا إلى جانب منتزه كبير.


وأشار المهندس الأسترالي فيندر كاتساليديس المسؤول الأول عن المشروع، إلى أن تصميم البرج مستقى من الفنون والحرف اليدوية الماليزية، ويجسد المزيج الثقافي الغني الذي يميز الشعب الماليزي.

وكان من المتوقع أن يتم افتتاح البرج خلال العام الجاري، إلا أن إجراءات الإغلاق التي رافقت تفشي فيروس كورونا في البلاد سنة 2020 أخّرت موعد الافتتاح.

ويشير تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، إلى أن العاصمة الماليزية باتت تحتل المرتبة 13 من حيث ارتفاع أبنيتها في العالم.

 



 

المصدر - لبنان 24 

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