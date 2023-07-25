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الثلاثاء، 25-07-2023 01:26 م

بعد تداوله لسنوات وملايين المشاهدات.. كشف حقيقة فيديو النسر خاطف الطفل في كندا

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الوكيل الإخباري - كشف فريق البحث والتحقق بوكالة “فرانس برس”، حقيقة فيديو غريب يتم تداوله منذ سنوات عبر الإنترنت، ويظهر فيه نسر يخطف طفلا، ويطير به. ويقول تقرير لوكالة “فرانس برس”: يتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات فيديو قيل إنه يصور لحظة محاولة نسر اختطاف طفل والتحليق به بعيدًا من أمام والده.

إلا أن الادعاء غير صحيح؛ فالفيديو لا يمتّ للحقيقة بصلة، وقد صممه طلاب في جامعة كندية عام 2012. ويظهر في الفيديو طائر ضخم يحاول الإمساك بطفل يلعب في حديقة برفقة رجل. وجاء في التعليقات المرافقة: “نسر يخطف طفلا من أمام أبيه لولا العناية الإلهية”. وحصد الفيديو ملايين المشاهدات، وآلاف المشاركات والتعليقات على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك.

إلا أن الادعاء بأن الفيديو يصور حادثة حقيقية، غير صحيح. و أرشد التفتيش عبر محركات البحث، إلى فيديوهات ومقالات عدة منشورة على مواقع إخبارية في يونيو 2012، تشير إلى أن الفيديو من إعداد طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم والرسوم المتحركة في مونتريال.

وفي مقابلة مع قناة “ABC News”، قال أحد الطلاب المشاركين في هذا التصميم إنه لم يتوقع أن يحظى المقطع بهذا الانتشار الواسع بعد وقت وجيز من نشره. ويشرح خبير، في المقابلة نفسها، كيف صُوِّر الفيديو ثم أضيف إليه النسر وظلاله باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

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