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الأحد، 23-07-2023 11:15 ص

بعد تصريحات ابنه .. والد الشيف بوراك يفجر مفاجأة - فيديو

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الوكيل الإخباري - ازمة بين الطباخ التركي الشهير بالشيف بوراك، ووالده، بدأت مع خلافهما حول تعامل بوراك مع أزمة زلزال تركيا وانتهت برفع الابن دعوى قضائية ضد والده.

وخلال الأيام الماضية انتشرت قصة الشيف بوراك بعد اتهامه لوالده ببيع اسمه لمستثمر أجنبي وافتتاح مطاعم حاملة اسمه دون علمه، قبل أن يرد والد بوراك على ابنه، فماذا قال؟

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رد والد الشيف بوراك
تناقلت وسائل إعلام تركية، رد والد الشيف بوراك، حول الاتهام الذي وجهه له، ورفعه دعوى قضائية ضده.


وقال إسماعيل أوزدمير، إن ابنه أخذ جينات والدته ويميل إلى الاستماع لكلامها، وهي من تؤثر عليه في تصرفاته الخاطئة، وتحرضه على معاداة والده.

 

 

 

وأكد والد بوراك أن الشهرة أعمت ابنه عن رؤية حقيقة أن والده هو من صنع اسمه، وهو سبب شهرته.


يقول أوزدمير: أنا أسست مطعم المدينة قبل 40 عاما، وساعدت ابني بوراك بالملايين وأنا صاحب الفضل عليه في شهرته وانتشار صيته عالميا.


خلاف بوراك ووالده


من المنتظر أن تعقد جلسة الاستماع في القضية المرفوعة من قبل بوراك ضد والده بتهمة الاحتيال في سبتمبر المقبل.

 

وحذر بوراك من استغلال اسمه، وقال: "لا تثق بمن سرق اسمي وصورتي"، مشيرا إلى والده الذي يتهمه باستغلال اسمه وبيعه لرجل الأعمال الذي افتتح مطعما لا علاقة له بسلسلة مطاعمه المعروفة.


وأكد أنه سيواصل مسيرته في الطهي منفردا، موضحا عدم امتلاكه أي مطعم باسمه في الوقت الحالي سوى مطعم وحيد في مركز تجاري بإسطنبول.

 

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