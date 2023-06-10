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السبت، 10-06-2023 07:20 ص

بعد مشهد الرعب بالغردقة.. فيديو يرصد صيد "القرش المفترس"

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الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات فيديو لحظات ترصد اصطياد مجموعة من الصيادين، في الغردقة المطلة على البحر الأحمر جنوبي مصر، لسمكة القرش "المفترسة"، التي قتلت شابا روسيا، الخميس.

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واقتنص الصيادون فرصة صيد سمكة القرش بعد بقائها قرب الشاطئ لمدة ساعتين عقب الهجوم دون مغادرة المياه المفتوحة، مما يعني أنها كانت تسعى لتكرار الهجوم.


وجرى اصطياد السمكة لتشريحها وبيان السبب الذي أدى للخلل الذي جعلها تعتبر الإنسان من مصادر تغذيتها على عكس الطبيعة.


وسمكة القرش من نوع "تايغر" وهي من الأنواع المعروف والمعتاد تواجدها في البحر الأحمر وليست دخيلة عليه، لكن سلوكها الهجومي على البشر هو الأمر الغريب.


وأوضح التحقيق المبدئي أن هذه السمكة في الغالب وراء هجومين سابقين في سواحل الغردقة ومرسى علم، العام الماضي والسابق له.


وأثار الحادث المروع الذي قامت به سمكة قرش حين قامت بالهجوم على شاب روسي في إحدى شواطئ الغردقة الكثير من التساؤلات بشأن نوعه وسر هجومه على البشر.


فهجوم القرش على الإنسان ليس أمرا طبيعيا، خاصة حينما تكرر السمكة هجومها لدرجة القتل كما حدث مع الشاب الروسي.


ويقول رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة المصرية محمد سالم، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "من الوارد هجوم القرش على البشر، لكن في الحالات الطبيعية فإن سمكة القرش بمجرد أن تعض الإنسان وتكتشف أنه ليس من مصادر تغذيتها الطبيعية المعروفة تتركه، وإن استمرت في هجومه فهذا يعني أنها مصابة بخلل ما".

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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