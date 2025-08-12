اكتشاف أفاع شديدة السمية في هذه البلدان وهذه أعراض لدغتها

الوكيل الإخباري- أعلنت دراسة نُشرت في 4 أغسطس الجاري في مجلة Herpetozoa عن اكتشاف مجموعة مستقرة ومتكاثرة من الأفاعي العثمانية السامة (Montivipera xanthina) في شمال شرقي اليونان، ما يشكل مفاجأة علمية وبيئية.

وبدأت القصة في يونيو 2024، عندما صوّر أحد السكان أفعى قرب قرية أغيتيس، وأرسل الفيديو إلى علماء زواحف مختصين. ولدهشتهم، كانت الأفعى من نوع نادر يُعرف بوجوده في تركيا وأجزاء محدودة من اليونان، على بعد أكثر من 130 كلم من موقع الاكتشاف.



بعد إجراء مسوح ميدانية في أكتوبر 2024 ومارس 2025، عثر الباحثون على ثلاث أفاعٍ إضافية، بينها ذكر بالغ، ما أكد وجود مجموعة مستقرة في المنطقة. ويُرجح أن الأفاعي وصلت عبر ممرات بيئية ضيقة بين المواطن الصخرية.



وحذر العلماء من أن الأفعى العثمانية تشكل تهديدًا للصحة العامة، بسبب سمّها القوي من نوع Hemotoxin، الذي يؤثر على الجهاز الدوري، وقد يسبب أعراضًا خطيرة تشمل النزيف الداخلي، وفشل الكلى، وموت الأنسجة. وتُعدّ اللدغات قاتلة في حال عدم تلقي العلاج الفوري.



كما شددت الدراسة على أهمية إجراء المزيد من الدراسات البيئية في شمال شرقي اليونان، نظراً لكون المنطقة لا تزال غير مكتشفة بيولوجيًا بشكل كافٍ.