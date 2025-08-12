الثلاثاء 2025-08-12 12:16 م
 

تحطم طائرة واندلاع حريق في مطار مونتانا - فيديو

موقع الحادث
 
الوكيل الإخباري-   قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة كاليسبيل بولاية مونتانا، واصطدمت بطائرة أخرى كانت متوقفة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، دون تسجيل إصابات خطيرة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة، وهي من طراز أحادي المحرك وتقل أربعة أشخاص، كانت تحاول الهبوط حوالي الساعة الثانية ظهرًا. ووفقًا لقائد شرطة كاليسبيل، جوردان فينيزيو، فقد أدى الاصطدام إلى اشتعال النيران التي امتدت إلى منطقة عشبية قبل أن تتم السيطرة عليها.


وأشار فينيزيو إلى أن الركاب أصيبوا بجروح طفيفة، وتمت معالجتهم في الموقع.

 

 

 

