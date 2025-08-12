تحطم طائرة واندلاع حريق في مطار مونتانا - فيديو

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة، وهي من طراز أحادي المحرك وتقل أربعة أشخاص، كانت تحاول الهبوط حوالي الساعة الثانية ظهرًا. ووفقًا لقائد شرطة كاليسبيل، جوردان فينيزيو، فقد أدى الاصطدام إلى اشتعال النيران التي امتدت إلى منطقة عشبية قبل أن تتم السيطرة عليها.
وأشار فينيزيو إلى أن الركاب أصيبوا بجروح طفيفة، وتمت معالجتهم في الموقع.
No word on casuaIties yet, but a MAJOR rescue operation is underway.
Pray for the occupants of each plane 🙏🏻 pic.twitter.com/Ej4Eq1Du8y
-
أخبار متعلقة
-
طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو
-
العثور على رضيعة مقتولة داخل سيارة جنازة في أمريكا
-
اكتشاف أفاع شديدة السمية في هذه البلدان وهذه أعراض لدغتها
-
طفل يحطم منزل مؤثر صيني بسبب دمية لابوبو - صور
-
حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)
-
شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا
-
شبكة القتل الصامت.. كيف سمّمت نساء ناغيريف أزواجهن بهدوء لسنوات؟
-
جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند