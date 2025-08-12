تحطم طائرة واندلاع حريق في مطار مونتانا - فيديو

الوكيل الإخباري- قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة كاليسبيل بولاية مونتانا، واصطدمت بطائرة أخرى كانت متوقفة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، دون تسجيل إصابات خطيرة.

اضافة اعلان



وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة، وهي من طراز أحادي المحرك وتقل أربعة أشخاص، كانت تحاول الهبوط حوالي الساعة الثانية ظهرًا. ووفقًا لقائد شرطة كاليسبيل، جوردان فينيزيو، فقد أدى الاصطدام إلى اشتعال النيران التي امتدت إلى منطقة عشبية قبل أن تتم السيطرة عليها.



وأشار فينيزيو إلى أن الركاب أصيبوا بجروح طفيفة، وتمت معالجتهم في الموقع.





No word on casuaIties yet, but a MAJOR rescue operation is underway.



Pray for the occupants of each plane 🙏🏻 🚨 BREAKING: A plane has just crashed into another plane at Kalispell Airport in Montana, creating a massive fireball, per KOAXNo word on casuaIties yet, but a MAJOR rescue operation is underway.Pray for the occupants of each plane 🙏🏻 pic.twitter.com/Ej4Eq1Du8y August 11, 2025