بعيون زرقاء وجلد أبيض... ولادة نادرة لتمساح في فلوريدا (فيديو)

الوكيل الإخباري - بعيون زرقاء بلورية وجلد أبيض اللون، ولد في متنزه فلوريدا بالولايات المتحدة تمساح من سلالة تسمى الليوسي" وهي أندر سلالة في العالم.
فقد بلغ وزن التمساح وهي أنثى 69 غراماً فقط فيما بلغ طولها 49 سنتمراً.
ولا يختلف التمساح الليوسي عن التمساح العادي في عادات الأكل والمزاج، ولكنه مثل المهق، يمكن أن يحترق عندما يتلامس مع أشعة الشمس المباشرة.
A Baby Leucistic Alligator has hatched at out at Gatorland & it is the first one in the world‼️ #alligator #leucisticalligator #whitealligator #rare #amazing #alligators #florida pic.twitter.com/oHn54xxQnR— Gatorland Orlando (@Gatorland) December 7, 2023
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