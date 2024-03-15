الجمعة 15-03-2024
الوكيل الاخباري
 

بـ 3 خطوات بسيطة .. طريقة اعداد عجينة القطايف في المنزل

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الجمعة، 15-03-2024 08:20 م

بـ 3 خطوات بسيطة .. طريقة اعداد عجينة القطايف في المنزل

طريقة_عمل_عجينة_القطايف_دون_سميد


الوكيل الإخباري- يعتبر القطايف من الحلويات المشهورة جداً في شهر رمضان، ومن التقاليد المتبعة برمضان، حيث لا يمكن الاستغناء عنه في أغلب البيوت.

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ويتميز باحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، كالفيتامينات، والبروتينات، والمعادن، كما يتميز بسهولة تحضيره وبساطة مكوّنات عجينته، بالإضافة إلى إمكانية حشوها بالجبنة أو المكسرات.

 

المكوّنات: ثلاثة أكواب من الدقيق. ثلاثة أكواب وربع من الماء. نصف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

 

طريقة التحضير:

 

-وضع  الطحين في وعاء، ثمّ اضافة الماء، والبيكنج باودر، وعجن المكوّنات جيداً.

 

-وضع الصينية في الفرن بالمقلوب حتى تسخن.

 

-وضع العجينة السائلة فوق الصينية عن طريق سكبها بالمغرفة على شكل دوائر، ثمّ نتركها حتى تنضج من جهة واحدة، ثمّ ندعها جانباً حتى تبرد.

 

وهنا تصبح عجينة القطايف جاهزة ويمكنك اضافة الحشوة التي ترغب بها في العجين، ثمّ قليها بالزيت وتقديمها .

 

 

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