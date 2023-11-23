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الخميس، 23-11-2023 11:26 ص

'بق الفراش' يتسبب بوفاة رجل فرنسي

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Parisien الفرنسية، بوفاة رجل مسن في مدينة ليون، أثناء محاولته مكافحة بق الفراش في منزله.

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وعانى الرجل من لدغات بق الفراش لفترة طويلة، وبناء على نصيحة من عاملة تنظيفات، اشترى منتجا لمكافحة بق الفراش.

 

حيث عثر نجل المتوفى على والده البالغ من العمر 87 عاما ميتا، وكان معه أيضا شقيقه البالغ من العمر 63 عاما فاقد الوعي. وتم نقلهما إلى قسم الأعصاب بالمستشفى.


وصرح نجل المتوفى للصحيفة: "قال الأطباء إن والدي أصيب بنزيف في الدماغ".
وقد عثر رجال الشرطة في شقته على علبة من مادة Sniper 1000 EC المحظور بيعها في الاتحاد الأوروبي بسبب سميتها العالية. وتقوم الآن الشرطة الفرنسية بالتحقيق في قضية القتل غير العمد والبيع غير القانوني للمواد الكيميائية.


يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق، بوصول بق الفراش إلى البرلمان الفرنسي. كما أفادت بأن أسرة من بين كل عشر أسر في فرنسا تعاني من هذه الحشرات.

 

لبنان 24

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