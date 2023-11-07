بعد معاناة مع المرض.. أطول رجل بالعالم يلفظ أنفاسه - فيديو

الوكيل الإخباري - توفي المقيم في السعودية العملاق الباكستاني غلام شبير الشهير الملقب بـ "أطول رجل في العالم" في مدينة جدة، بعد معاناة مع المرض.

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"العملاق الباكستاني" كان يعاني من أمراض في القلب، أدت إلى تدهور شديد في حالته الصحية قبل أن توافيه المنية يوم الأحد.



ولد شبير في باكستان عام 1980م، وعد أطول رجل في العالم لمدة 6 سنوات متتالية من عام 2000 حتى 2006، وقد سجَّل رسميًّا في موسوعة غينيس، إذ بلغ طوله 2.55 سم ونظراً لطوله اللافت، ظهر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في العديد من الفعاليات الشهيرة، ونال عنها العديد من الجوائز، ما دفع الآلاف من محبيه خلال الساعات الماضية إلى مشاركة آخر فيديو له من المستشفى قبل أن توافيه المنية.



وأعرب الكثيرون على مواقع التواصل عن حزنهم لرحيله.

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