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الخميس، 02-09-2021 10:21 ص

بيج جون اكبر ديناصور ثلاثي القرون يباع في مزاد علني بباريس - صور

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الوكيل الإخباري - تباع في أواخر أكتوبر المقبل البقايا المتحجرة لأكبر ديناصور ثلاثي القرون (ترايسيراتوبس) على الإطلاق يكتشفه علماء حفريات، وذلك في دار مزادات بباريس وقد يبلغ سعر الديناصور المعروف باسم «بيغ جون» 1.5 مليون يورو (1.77 مليون دولار).

وكان بيغ جون يجوب الأراضي، التي تُعرف الآن بساوث داكوتا، قبل أكثر من 66 مليون سنة.

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واكتشف علماء الحفريات أول جزء من عظامه في 2014، ثم عثروا على 60 في المئة من هيكله العظمي بما في ذلك جمجمته الكاملة تقريباً.


وقدرت دار مزادات درو أن الهيكل العظمي لبيج جون سيجلب ما بين 1.2 و1.5 مليون يورو.


وبعد أن كانت تُباع للمتاحف في المقام الأول، أصبحت بقايا الديناصورات تجتذب بشكل متزايد مشترين من القطاع الخاص وإن كانت أعدادهم لا تزال قليلة. ويبلغ طول جمجمة بيغ جون، المسمى على اسم صاحب الأرض التي عُثر فيها على عظام أكثر من 200 ديناصور، 2.62 متر تمثل نحو ثلث إجمالي طول جسمه ويبلغ عرضها مترين. 




 

المصدر - البيان 

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