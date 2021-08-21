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السبت، 21-08-2021 02:15 م

العثور على بيض ديناصور عمرها 90 مليون سنة في الصين

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الوكيل الإخباري - فحص باحثون بيضة ضخمة كان قد عثر عليها بالقرب من أنهار قديمة اعتقدوا في البداية أنها تنتمي إلى ديناصور، وتقرر أنها في الحقيقة تابعة لسلحفاة عملاقة يبلغ طولها خمسة أقدام (متراً ونصف المتر)، ولديها جنين متحجِّر بداخلها، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

والبيضة شبه الكروية بحجم كرة التنس، التي يبلغ قياسها 2.1 × 2.3 بوصة، تم اكتشافها في مقاطعة خنان بالصين، وتنتمي إلى مجموعة السلاحف «نانهسينغشليداي»، وأنواع «نانيانجانسيس» وفق صحيفةالشرق الأوسط.

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وازدهرت هذه السلحفاة المنقرضة الآن خلال العصر الطباشيري الأعلى، منذ ما يقرب من 90 مليون سنة.


ومع ذلك، نفقت كل السلاحف هذه في الوقت الذي انقرضت فيه الديناصورات، وفقاً للتقارير.


ويعتقد الخبراء أن قشرة البيضة السميكة سمحت بمرور الماء من خلالها، لذلك تم دفنها في أعماق الأرض ولم تجفّ، مما سمح للجنين بالبقاء بعد كل هذه السنوات.


وكتب الباحثون في الدراسة: «يمكن للبيض الكروي أيضاً أن يقلل من فقد الماء، وقد يكون قشر البيض الكثيف في بعض الزواحف تكيف مع المناخ الجاف».
وقالوا: «البيضة كروية مع قشرة سميكة (نحو 0.7 - 1.0 مم) من هذا النوع من السلاحف، حيث يُقترح أيضاً أنها تكيفت مع البيئات القاحلة».


على النقيض من ذلك، فإن بيض السلاحف الحديثة، رغم اختلاف الأنواع، يبلغ طولها بضع بوصات وقشرتها تعتبر رقيقة.


ولأغراض المقارنة، يبلغ قطر بيض السلاحف البحرية الجلدية الظهر، أي الأكبر في العالم، 5.3 سم، ويمكن أن يصل وزن البيضة إلى 90 غراماً في المتوسط.


وقالت دارلا زيلينيتسكي، إحدى مؤلفي الدراسة المشاركين، لـ«سي بي سي» إنه تم العثور على البيضة بالقرب من أنهار قديمة، مما قد يساعد في الحفاظ عليها عندما فاضت.


وأضافت زيلينيتسكي: «خلال موسم الأمطار، ربما تكون هذه الأنهار قد فاضت ودفنت البيضة التي كانت في السهول الفيضية، مما يحتمل أن يحافظ عليها كأحفوريات».


وتشتهر منطقة خنان أيضاً بالعديد من بيض الديناصورات المتحجرة.

 

المصدر - البيان 

 

 

 




 

 


 

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