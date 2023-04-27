الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 10:12 ص

بيع تمثال روماني عمره 2000 عام بـ35 دولارا

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الوكيل الإخباري - يستعد تمثال نصفي روماني يقدر عمره بنحو 2000 عام للعودة إلى ألمانيا قريباً بعد مغادرته منها خلال الحرب العالمية الثانية، وصولاً إلى رفوف أحد المتاجر التابعة لـGoodwill في ولاية تكساس الأمريكية.

وفي عام 2018، اشترت لورا يونغ التمثال مقابل 34.99 دولاراً فقط من أحد المتاجر التابعة لـGoodwill بمنطقة أوستن، من دون أن تدرك أنه تحفة أثرية.

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وأوضحت يونغ اليوم الخميس: «لقد انتابني شعور حلو ومر في آن». ومن خلال بحثها عن مصدر التمثال النصفي العام الماضي، تم وصل يونغ بدار سوثبيز للمزادات.

 

وأكدت الأخيرة أن التمثال النصفي يقدّر أنه يعود إلى حوالي 2000 عام. 

 

البيان 

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