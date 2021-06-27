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الأحد، 27-06-2021 12:23 م

بيع لوحة لديفيد بووي في مزاد بـ88 ألف دولار - صورة

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الوكيل الإخباري - بيعت لوحة رسمها المغني البريطاني ديفيد بووي واشتراها قبل سنوات فرد من متجر خيري بـ5 دولارات كندية، في مقابل أكثر من 108 آلاف دولار كندي (88 ألف دولار أمريكي) خلال مزاد إلكتروني.

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وقال روب كاولي، رئيس دار "كاولي أبوت" للمزادات في تورونتو إن التقدير الأولي لثمن اللوحة كان يراوح بين 9 آلاف و12 ألف دولار كندي (7300 إلى 9800 دولار أمريكي)، وقد تنافس عليها 12 مزايداً.


ويبلغ قياس اللوحة 20*25 سنتيمتراً وتمثّل وجهاً جانبياً، وهي بيعت للمرة الأولى عام 2001 على موقع إلكتروني مخصص للمغني البريطاني.


وانتهى الأمر باللوحة التي تحمل عنوان "دي هيد اكس إل في 1" في متجر خيري بأونتاريو، حيث اشتراها مجهول بمبلغ خمسة دولارات كندية (4.10 دولارات أمريكية)، وتواصل هذا الشاري لاحقاً مع دار "كاولي أبوت" للمزادات.


وأوضح رئيس الدار روب كاولي في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" أن "اللوحة رُسمت بين العامين 1995 و1997، وهي واحدة من سلسلة لوحات بريشة ديفيد بووي (بعنوان "ديد هيدز" أو "دي هيدز")، تمثل الفنان نفسه أو أقاربه".


وأشار إلى أنها تحمل توقيع بووي وتاريخاً هو سنة 1997 على جانبها الخلفي.

 

ونادراً ما تطرح لوحات ديفيد بووي في مزادات، وهي المرة الأولى يُعرض أحد أعماله للبيع بالمزاد العلني في كندا، وفقاً لكاولي.


وترك مغني الروك الذي توفي بمرض السرطان عن 69 عاماً في 10 يناير/كانون الثاني 2016 أثراً كبيراً في مجالات الموسيقى والسينما والأزياء والفن، وبيعت خلال مسيرته الفنية نحو 140 مليون نسخة من ألبوماته.


 

المصدر - العين الإخبارية 

 

 

 




 

 


 

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