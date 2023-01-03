تساقط أمطار غزيرة على العاصمة الرياض - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت العاصمة الرياض هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة منذ أمس (الإثنين) واستمرت حتى اليوم (الثلاثاء).
وكشف المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق عن أن الأمطار التي تهطل على مدينة الرياض يتوقع أن تستمر حتى الساعة الـ 11 من صباح اليوم، مهيباً بالجميع اتباع تعليمات الدفاع المدني.
وكانت إدارة تعليم الرياض قد أعلنت تعليق الدراسة حضورياً في جميع مدارس وجامعات المنطقة بسبب الحالة الجوية، وتحويلها لتكون عن بعد.
فيديو | هطول أمطار غزيرة على العاصمة الرياض#أمطار_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/r2KnjRxPbg— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2023
فيديو | مشاهد من الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة الرياض الآن#أمطار_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/40dnr0O45R— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 3, 2023
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