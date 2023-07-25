تصريحات صادمة .. والد الشيف بوراك يرد على نجله بطريقة قاسية

الوكيل الاخباري - جدد إسماعيل أوزدمير نفي الاتهامات الموجّهة إليه من قبل نجله الشيف التركي الشهير بوراك حول بيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي، وذلك في أحدث ظهور إعلامي له منذ أن اتهمه نجله بالاحتيال قبل أيام في أزمة اندلعت بينهما قبل أشهر على خلفية قيام الشيف الشهير بتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي، لكن والد الشيف يتهم نجله باستغلال الكارثة الإنسانية التي حلّت بالبلاد من أجل "الدعاية وكسب الشهرة".

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وقال أوزدمير والد الشيف المعروف في تصريحاتٍ نقلتها منصّة ODA Tv الإلكترونية التركية، إن نجله استغل الكارثة الطبيعية التي حلّت بالبلاد قبل نحو 6 أشهر، حيث قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف "الدعاية" و"لم يفعل ذلك من صميم قلبه"، على حدّ تعبيره.



كما تطرّق والد بوراك لزوجته، إذ اتهم نجله بحمل "جينات والدته"، متّهماً إياه بصنع عداوة معه، نافياً كل التهم التي يوجهها إليه نجله.



وقال في هذا الصدد: "لا علاقة لي بالاحتيال، وبوراك قدّم المساعدة لضحايا الزلزال بهدف الدعاية واستغل وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق ذلك"، مضيفاً أنه "تغيّر بالفعل منذ نحو عامين".



وكان بوراك قد اتهم والده قبل أيام ببيع حقوق ملكية اسمه دون معرفته مقابل 41 مليون دولار أميركي لرجل أعمال أجنبي. وعلى إثر ذلك رفع دعوى قضائية بحق والده بتهمة الاحتيال.

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