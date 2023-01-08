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الأحد، 08-01-2023 09:41 ص

تعادل قيمته المليارات..شخص يعثر على كنز مخبأ داخل شجرة في لبنان - فيديو

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الوكيل الإخباري - عثر مواطن لبناني على كميات من العملات القديمة مخفية داخل شجرة زيتون قبل عقود في منطقة العباسية جنوب لبنان.

ونشرت شبكات لبنانية من بينها موقع "بنت جبيل" تسجيلاً مصوراً لشاب يدعى أيمن الأسدي من بلدة طورا يعمل في نحت وحفر الخشب.

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ويوثق التسجيل الذي التقطه الشاب لحظات عثوره على أوراق نقدية مختلفة وضعت بأكياس ولفافات قماشية داخل جذع إحدى أشجار الزيتون.


وتتضمن تلك العملات أوراقاً نقدية من فئة خمس ليرات وليرة تم إصدارها من قبل مصرف سوريا ولبنان الذي أُسس قبل أكثر من مئة سنة إبان الاحتلال الفرنسي للبلدين.


وبحسب تعليق الشاب، فقد كان يعتبر صاحب تلك الأموال بمثابة ملياردير في تلك الحقبة.

 

 

 

وأكد الشاب أنه دائماً ما كان يعثر داخل جذوع الأشجار التي يقطعها لتشكيل منحوتاته وتصميماته على أحجار ومعادن ومسامير وأقفال معدنية في ذات مرة إلا أنها المرة الأولى التي يعثر فيها على مبالغ مالية.


وأصدر مصرف سوريا ولبنان المُؤسس عام 1924 أوراقاً نقدية إبان الاحتلال الفرنسي تحت مسمى الليرة، تعادل قيمتها 20 فرنكاً فرنسياً حينها، وقد استمر البنك في عمله لغاية عام 1948.

 

 

البيان 

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