تعرف إلى أغلى 7 قطع مجوهرات في العالم .. صور

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور لاغلى أنواع المجوهرات في العالم ، حيث تناقلت العائلات الملكية والأرستقراطية على مدار التاريخ مجوهرات من أغلى وأندر الأنواع مما ضاعف من قيمتها بمرور الزمن ويلعب جمال قطعة المجوهرات وندرة أحجارها دوراً في تحديد ثمنها .



تعرف على أغلى أنواع المجوهرات في العالم:

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1- The Hope Diamond

ماسة الأمل، هي أغلى وأشهر قطعة مجوهرات في العالم، وتبلغ قيمتها 250 مليون دولار، ويصل وزنها إلى 45.52 قيراط.



ويعتقد الخبراء أن سر لونها الأزرق المميز يأتي من الشوائب الناتجة عن كميات ضئيلة من ذرات البورون.







2- Peacock Brooch

دبوس الطاووس، تبلغ قيمته 100 مليون دولار، ووزنه 120 قيراطا، ويأتي بألوان فريدة على هيئة الطاووس.





3- Pink Star

لنجمة الوردية، وهي خاتم ماسي تبلغ قيمته 71.2 مليون دولار، ووزنه 132.5 قيراط.







4- Oppenheimer Blue

خاتم أونهايمر، أطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى مالكه فيليب أونهايمر. والخاتم على شكل مستطيل ماسي أزرق اللون، وتصل قيمته إلى 72 مليون دولار، ووزنه 59 قيراطا.





5- L’Incomparable Diamond

عقد “لانكومبرابل” الماسي، باللون الأصفر المميز في حجم البيضة هو أغلى عقد ماسي في العالم حاليًا، ويبلغ وزنه 407 قراريط، وتصل قيمته إلى 55 مليون دولار.





6- Blue Moon of Josephine

اكتشف “ماسة القمر الأزرق” الملياردير جوزيف لاو من هونج كونج، وجلبها لابنته ذات الـ7 أعوام، جوزفين، ومن هنا عُرِفت الماسة باسمها. تصل قيمة الماسة إلى 48.4 مليون دولار، ووزنها 12 قيراطا.





7- The Hutton-Mdivani Jadeite Necklace

سميت قلادة “هوتون” بهذا الاسم نسبة إلى الوريثة باربرا هوتون، التي حصلت على العقد من والدها الأمير الجورجي بمناسبة زواجها، وظل في العائلة حتى وفاتها، وتبلغ قيمة العقد 27 مليون دولار.









المصدر : الامارات نيوز



