روسيا .. العثور على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم

الخميس، 21-08-2025 05:12 م
الوكيل الإخباري-   تمكن علماء الآثار في روسيا من العثور على قطعة أثرية مميزة، هي أقدم ختم استخدمه الأمير ياروسلاف الحكيم.اضافة اعلان


وقال ألكسندر درونوف، حاكم منطقة نوفغورود، حول هذا الاكتشاف: "حقق علماء الآثار الروس اكتشافاً فريداً، حيث عثروا في مدينة فيليكي نوفغورود على أقدم ختم للأمير ياروسلاف الحكيم".

وأضاف: "العلماء في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية عثروا على قطعة استثنائية حقاً – أقدم ختم كان يستخدمه الأمير ياروسلاف الحكيم. وقد طرح الباحثون لسنوات طويلة فرضيات مختلفة حول وجود هذا الأثر، وأجروا مناقشات علمية بشأنه، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد موقعه بدقة إلا مؤخراً".

وأكد درونوف أن "مثل هذه الاكتشافات لم تكن لتتحقق لولا التعاون الوثيق والعمل المشترك بين علماء الآثار الروس وجهود العاملين في متحف مدينة فيليكي نوفغورود، الذين يدركون جيداً قيمة الكنوز التاريخية بالنسبة لروسيا".

وبحسب الخبراء، فإن هذا الاكتشاف سيشكل إضافة مهمة إلى مجموعة القطع الأثرية الفريدة التي تُرفد بها المتاحف في مدينة فيليكي نوفغورود سنوياً، مثل العملات القديمة، والمجوهرات التاريخية، والرسائل التي كان يكتبها الروس القدماء على لحاء شجر البتولا.

