الأميران هاري وويليام تلقّيا تحذيرات بعد وفاة والدتهما

الوكيل الإخباري- قال باتريك جيفسون، السكرتير الخاص السابق للأميرة ديانا، إن الأميرين ويليام وهاري تلقّيا تحذيرات ودروسًا يجب أن يأخذاها بجدية بعد وفاة والدتهما.

وفي حديثه لمجلة People، أشار إلى أن دراسة حياة ديانا عن قرب تكشف عن "دروس قيّمة وتحذيرات مهمة"، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية تمثيل العائلة الملكية وخدمة الجمهور.



وأوضح جيفسون أن ديانا لا تزال تمثل مصدر إلهام ومواساة لابنيها، مشددًا على أن "كسب محبة الناس لا يكون بلا تضحيات".



وتأتي تصريحاته بالتزامن مع كلام للكاتب الملكي أندرو مورتون، عبّر فيه عن حزنه لانفصال الأخوين، مؤكدًا أن ديانا كانت ستلعب دور "صانع السلام" لو كانت على قيد الحياة.



كما لفتت التقارير إلى أن عقار "ألثورب" التاريخي لن يذهب لأي من الأميرين، بل سينتقل إلى ابن عمّهما لويس سبنسر، وفق تقاليد وراثة آل سبنسر التي تُعطي الأولوية للابن الذكر الأكبر في العائلة.