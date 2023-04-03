تعليم صلة الرحم للأطفال في رمضان

الوكيل الإخباري - حثّنا ديننا االإسلامي على صلة الرحم وهي زيارة الأقارب (الوالدين والأجداد والأعمام والأخوال وأبنائهم..) ومشاركتهم في السراء (المناسبات السعيدة) والضراء (المناسبات غير السعيدة)، فمن الضروري أن نكسب محبتهم ونمد لهم يد المساعدة ماديّاً (بالمال)، لذلك وجب انتهاز فرصة رمضان لتعليم صفة صلة الرحم للأطفال، وزرعها في أخلاقهم وتصرفاتهم.

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ما معنى صلة الرحم؟

صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب بالمال، أو بالخدمة، أو بالزيارة والسلام، وغير ذلك؛ حسب المقدرة. والرحم مأخوذ من اسم الله الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم: "من وصلني وصله اللهُ، ومَن قطعني قطعه اللهُ»

آية عن صلة الرحم والبر من القرآن الكريم

على الأم تعليم الأطفال أن اللهُ أمَرَ بصلة الأرحام، ووصَّى بها عبادَه المؤمنين، وحثَّ عليها وبيَّن ما يترتب عليها مِن خيرَيِ الدنيا والآخرة، وذكر الآية القرآنية: فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1]

تعليم الأطفال منْ هم صلة الرحم؟

هم الأقارب وهم أنواع وبترتيب صلة القربى:

الوالدان (الأب والأم )

الجد والجدة للوالدين

الأعمام

العمّات

الأخوال

الخالات

أبناء العمات والأعمام

أبناء الخالات والأخوال

طرق لتعليم الأطفال صلة الرحم

1 – تعليم الأطفال زيارة الأقارب وتفقّد أحوالهم والسؤال عنهم وإهداءهم، واستقبالهم الجيد، والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم.

2 – تعليم الطفل أن يصلهم عبر الرسالة أو المكالمة الهاتفية.

3 – المشاركة في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم.

4 - الدعاء لهم والسعي بالصلح إذا اختلفت عائلتان أو شخصان منهم، والحرص على حسن العلاقات والتواصل معهم.

5 - زيارة مرضاهم ومساعدتهم مادياً في حال المرض والعوز.

6 - احك لطفلك قصة عن صلة الأرحام، مثل قصة يوم العيد عن زيارة الأهل والأقارب ومشاركتهم المناسبات السعيدة والمواساة في غيرها.

7 – دعي أطفالك يشاركون في أنشطة الرسم والتلوين أو الألعاب التعليمية التي تعزز مفهوم صلة الرحم.

8 – علمي أطفالك أنشودة صلة الرحم وازرعي فيهم سلوك البر وصلة الأرحام على أنها من أهم وصايا الرسول الكريم لنا وسبب في الرزق وبركة في العمر.

كيف تشرحين قيمة صلة الرحم في حياة طفلك اليومية





1 - هذا الشهر هو رمضان وتجتمع العائلة في بيت جدّك وأنت لا تُكلم ابن خالتك فماذا تفعل؟

2 - اطلبي من أطفالك أن يرسموا بطاقة بعنوان"أنا أصل رحمي" كنشاط يكرس في نفوسهم وصل الأرحام.

3 – لتكن زيارة الطفل لجده وجدته مفهومة القصد لدى الطفل، واجعليهم يلونون البطاقات ويعلقونها في حجرة الجد. أو تقديمها في المسابقات المدرسية للرسم والتلوين .

سيدتي