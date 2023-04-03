الإثنين 03-04-2023
الوكيل الاخباري

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة بجنين

الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية بقيمة 100 دينار

التربية: انتهاء التسجيل لامتحان التوجيهي غدا

وزير الخارجية: اجتماع العقبة كان منتجا سياسيا كسر الجمود

تعليمات جديدة حول منح بطاقة المستثمر

4 إصابات بتدهور مركبة واصطدامها بعامود في المفرق

الدفاع الروسية: مقتل 465 جنديا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

المستقلة للانتخاب: 20 نيسان آخر موعد لتقديم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها

الناتو: فنلندا تنضم رسميا إلى الحلف غدا الثلاثاء

ضبط حفر بئر مخالفة بالجفر واعتداءات كبيرة على المياه في جنوب عمان - صور

الإثنين، 03-04-2023 03:14 م

تعليم صلة الرحم للأطفال في رمضان

236044


الوكيل الإخباري - حثّنا ديننا االإسلامي على صلة الرحم وهي زيارة الأقارب (الوالدين والأجداد والأعمام والأخوال وأبنائهم..) ومشاركتهم في السراء (المناسبات السعيدة) والضراء (المناسبات غير السعيدة)، فمن الضروري أن نكسب محبتهم ونمد لهم يد المساعدة ماديّاً (بالمال)، لذلك وجب انتهاز فرصة رمضان لتعليم صفة صلة الرحم للأطفال، وزرعها في أخلاقهم وتصرفاتهم.

اضافة اعلان

 

ما معنى صلة الرحم؟

صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب بالمال، أو بالخدمة، أو بالزيارة والسلام، وغير ذلك؛ حسب المقدرة. والرحم مأخوذ من اسم الله الرحمن، قال صلى الله عليه وسلم: "من وصلني وصله اللهُ، ومَن قطعني قطعه اللهُ»

 

آية عن صلة الرحم والبر من القرآن الكريم

على الأم تعليم الأطفال أن اللهُ أمَرَ بصلة الأرحام، ووصَّى بها عبادَه المؤمنين، وحثَّ عليها وبيَّن ما يترتب عليها مِن خيرَيِ الدنيا والآخرة، وذكر الآية القرآنية: فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً﴾ [النساء: 1]

 

تعليم الأطفال منْ هم صلة الرحم؟

هم الأقارب وهم أنواع وبترتيب صلة القربى:
الوالدان (الأب والأم )
الجد والجدة للوالدين
الأعمام
العمّات
الأخوال
الخالات
أبناء العمات والأعمام
أبناء الخالات والأخوال

 

طرق لتعليم الأطفال صلة الرحم

1 – تعليم الأطفال زيارة الأقارب وتفقّد أحوالهم والسؤال عنهم وإهداءهم، واستقبالهم الجيد، والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم.
2 – تعليم الطفل أن يصلهم عبر الرسالة أو المكالمة الهاتفية.
3 – المشاركة في أفراحهم ومواساتهم في أحزانهم.
4 - الدعاء لهم والسعي بالصلح إذا اختلفت عائلتان أو شخصان منهم، والحرص على حسن العلاقات والتواصل معهم.
5 - زيارة مرضاهم ومساعدتهم مادياً في حال المرض والعوز.
6 - احك لطفلك قصة عن صلة الأرحام، مثل قصة يوم العيد عن زيارة الأهل والأقارب ومشاركتهم المناسبات السعيدة والمواساة في غيرها.
7 – دعي أطفالك يشاركون في أنشطة الرسم والتلوين أو الألعاب التعليمية التي تعزز مفهوم صلة الرحم.
8 – علمي أطفالك أنشودة صلة الرحم وازرعي فيهم سلوك البر وصلة الأرحام على أنها من أهم وصايا الرسول الكريم لنا وسبب في الرزق وبركة في العمر.

 

كيف تشرحين قيمة صلة الرحم في حياة طفلك اليومية

 
1 - هذا الشهر هو رمضان وتجتمع العائلة في بيت جدّك وأنت لا تُكلم ابن خالتك فماذا تفعل؟
2 - اطلبي من أطفالك أن يرسموا بطاقة بعنوان"أنا أصل رحمي" كنشاط يكرس في نفوسهم وصل الأرحام.
3 – لتكن زيارة الطفل لجده وجدته مفهومة القصد لدى الطفل، واجعليهم يلونون البطاقات ويعلقونها في حجرة الجد. أو تقديمها في المسابقات المدرسية للرسم والتلوين .

 

سيدتي


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault-3-768x432

شاهد رجل ينجو في اللحظة الأخيرة من إنفجار في محل بإسبانيا

ca978439-41d1-458e-94e7-96d45fc7976a-large16x9_339263352_763962085389579_3555525022028187294_n-768x432

شاهد خروج 25 عربة قطار عن مسارها في مونتانا الأميركية

ءي

صاعقة قوية تضرب أعلى برج في نيويورك - صور

4202211132412503668766

كيف أصبحت الكنافة من أهم تقاليد رمضان؟

Doc-P-1053304-638161002173145321

بعد 54 يوما على زلزال تركيا... شاهد أم تحضن طفلتها

Balloon_02

شاهد نيران تشتعل داخل منطاد بالهواء تلتهم سائحا في المكسيك

أخبار متعلقة
234628

تابعي سلوك طفلك في رمضان.. لتحفيزه على المزيد

636927423332255479

شهر القرآن .. أفضل الأعمال في رمضان