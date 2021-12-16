تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عروس مصرية توقعت وفاتها

الوكيل الإخباري - سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية الديدامون التابعة لمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية، بعد وفاة الشابة منى عبدالسلام الشامي 17 سنة قبل زفافها بعشرة أيام.



كانت منى قد كتبت على صفحة التواصل الاجتماعي "استودعتك ربي صحتي وعافيتي وكل ما في قلبي وكل دعوة دعوتها لك اللهم إني استودعتك نفسي وأهلي وكل من أحببت فاحفظهم، وارعاهم وأسعد قلوبهم، واحميهم من كل ضرر، وحزن وضيق واصرف عني عنهم كل شر يارب"، وفقا لأخبار اليوم.



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كانت الفرحة تملأ عيون منى كأي فتاة بمناسبة خطوبتها على فارس أحلامها وتحقق حلم "رحمة" حيث تعلق قلبها به وكانت ليلة لا مثيل لها ولكن دائما تأتي الأقدار بما لا تشتهي السفن، حيث توفيت منى قبل زفافها بعشرة أيام وتحولت الفرحة داخل منزل الأسرة إلى حزن ونواح بعد نبأ وفاة عروس الجنة، وذلك لما تتميز به الفتاة من حسن خلق فهي من حفظة القرآن الكريم.





وشيع المئات من أهالي مدينة فاقوس جثمان منى إلى مثواها الأخير داخل مقابر العائلة بقرية الديدامون وسط حزن شديد.



المصدر - البيان