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الأحد، 03-03-2024 11:16 ص

تلسكوب لـ 'ناسا' يرصد مجرة عمرها 13 مليار سنة - صورة

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الوكيل الإخباري - تمكن تلسكوب " جيمس ويب" الفضائي التابع لوكالة الفضاء الامريكية "ناسا" من رصد مجرة ضخمة قديمة جداً، قدر عمرها بمليارات السنين.

وأطلق علماء الفلك على المجرة المكتشفة اسم "ZF-UDS-7329"، منوهين أنها تحتوي على نجوم أكثر من مجرة درب التبانة، وأن نجومها ربما تشكلت قبل نحو 1.5 مليار سنة، ما يعني أن عمر المجرة نحو 13 مليار سنة.

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و سبق واكتشف تلسكوب "جيمس ويب" في يوليو 2022 مجرة أقدم عمرها 13.5 مليار عام، أطلق عليها اسم GLASS-z13 (GN-z13)، تشكلت بعد 300 مليون سنة من "الانفجار العظيم".


ويستخدم تلسكوب "جيمس ويب" نطاقا واسعا من ضوء الأشعة تحت الحمراء "لرؤية الزمن الماضي"، ويتم ذلك من خلال تحليل الوقت الذي يستغرقه الضوء للانتقال عبر الفضاء.

 


 

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