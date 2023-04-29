السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

29.5 مليون فحص دم تم اجراؤه في مختبرات الصحة العام الماضي

الرئيسان الإيراني والعراقي يؤكدان متانة العلاقات بين بلديهما وضرورة تعزيزها

زلزال بقوة 4.7 يضرب تركيا

شكاوى من عدم توفر أقلام الأنسولين في المستشفيات الحكومية

المفرق: ضبط عشرات الاعتداءات واستجرار التيار الكهربائي من خطوط تابعة للبلدية

ولي العهد: في بلدنا طاقات شابة عظيمة ودائماً ما نثبت أن الأردني قول وفعل

خالد الفقيه أصغر طفل حافظ للقرآن في الكورة

باريس: الأضرار الناجمة عن الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تقدر بـ 1,6 مليون يورو

الأمن يحذر من الحالة الجوية

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة ما زال خطيرا

السبت، 29-04-2023 12:21 م

تلميذ أمريكي يقود حافلة وينقذ زملاءه من خطر محقق - فيديو

حافلة-مدرسية-800x549


الوكيل الإخباري - تمكّن تلميذ أمريكي يبلغ من العمر 13 عاماً من إيقاف حافلة مدرسية تقل عشرات التلاميذ، بعدما فقد سائقها وعيه.

وحدثت الواقعة يوم الأربعاء في ولاية ميشيغان الشمالية، عندما نهض مراهق يدعى ديلون ريفز من مقعده وسيطر على مقود الحافلة، بعدما لاحظ أنّ السائق قد أغمي عليه.

وتمكّن التلميذ من إيقاف السيارة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما أفاد المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة روبرت ليفرنوا.

وكانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذاً من مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين عندما فقد السائق وعيه، على ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.

يُسمع في شريط الفيديو التلاميذ وهم يصرخون، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويصرخ طالباً من أحدهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ 911.

اضافة اعلان

 

كتب جوناثان لافرتي، أحد المسؤولين في وارن، في منشور عبر فيس بوك، إنّ "وارن فخورة جداً ببطلنا التلميذ في الصف السابع الأساسي ديلون ريفز".

وتابع إنّ "المراهق تحرّك عندما تعرّض سائق حافلة مدرسته لحالة طبية طارئة، وأوقف الحافلة ومنع وقوع حادث كان ليكون مأساوياً".

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
535

تحد جديد بـ 'تيك توك ' كاد يقتل مراهقا أمريكيا

8ه8ه8ه

صنع نسيجاً بداخلها.. عنكبوت يعيش في أذن امرأة بالصين

OPERATION

استئصال ورم وزنه 100 كيلو غرام من سيدة بولندية

image (6)

كويتي يتسبب بمقتل عاملة منزلية خلال الاستعراض بسيارته - فيديو

image (5)

مزرعة نباتات 'مثالية' تحت الماء في ايطاليا - صور

45454545454

صدق أو لا تصدق.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح