تلميذ أمريكي يقود حافلة وينقذ زملاءه من خطر محقق - فيديو

الوكيل الإخباري - تمكّن تلميذ أمريكي يبلغ من العمر 13 عاماً من إيقاف حافلة مدرسية تقل عشرات التلاميذ، بعدما فقد سائقها وعيه.



وحدثت الواقعة يوم الأربعاء في ولاية ميشيغان الشمالية، عندما نهض مراهق يدعى ديلون ريفز من مقعده وسيطر على مقود الحافلة، بعدما لاحظ أنّ السائق قد أغمي عليه.



وتمكّن التلميذ من إيقاف السيارة في منتصف الطريق باستخدامه فرامل اليد، على ما أفاد المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة روبرت ليفرنوا.



وكانت الحافلة تقل نحو 70 تلميذاً من مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين عندما فقد السائق وعيه، على ما ظهر في مقطع فيديو نشرته السلطات.



يُسمع في شريط الفيديو التلاميذ وهم يصرخون، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويصرخ طالباً من أحدهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ 911.

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كتب جوناثان لافرتي، أحد المسؤولين في وارن، في منشور عبر فيس بوك، إنّ "وارن فخورة جداً ببطلنا التلميذ في الصف السابع الأساسي ديلون ريفز".



وتابع إنّ "المراهق تحرّك عندما تعرّض سائق حافلة مدرسته لحالة طبية طارئة، وأوقف الحافلة ومنع وقوع حادث كان ليكون مأساوياً".

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