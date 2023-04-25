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الثلاثاء، 25-04-2023 04:43 م

جائزتها 11 مليون دولار.. مسابقة لمكافحة حرائق الغابات في امريكا

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الوكيل الإخباري- تهدف مسابقة XPRIZE wildfire لاكتشاف وإطفاء حرائق الغابات في غضون دقائق بمساعدة الذكاء الاصطناعي. 

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وهي مسابقة مدتها 4 سنوات وجائزتها 11 مليون دولار تذهب إلى الشركة أو الفريق الذي يمكنه ابتكار حلول لمكافحة الحرائق، للمساعدة في إنهاء حرائق الغابات المدمرة في ولاية كاليفورنيا وفي جميع أنحاء أمريكا.


يجب على كل فريق تطوير تقنية بالأقمار الصناعية، تكون قادرة على اكتشاف الحرائق من الفضاء، ثم الاتصال على الأرض بطائرات أو طائرات بدون طيار ذاتية التحكم بالكامل، والتي يمكنها الطيران إلى مصدر حرائق الغابات وتقوم بإخمادها.

 

سي ان ان

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