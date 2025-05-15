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نهاية مروعة لمؤثرة مكسيكية على "تيك توك" أمام آلاف المتابعين! (فيديو)

غ
تعبيرية
 
الخميس، 15-05-2025 10:05 ص

الوكيل الإخباري-  شهدت المكسيك جريمة مروعة بعد أن قُتلت المؤثرة الشابة فاليريا ماركيز (23 عامًا) رمياً بالرصاص داخل صالون تجميل بمدينة زابوبان، وذلك أثناء بث مباشر على تطبيق "تيك توك"، في حادثة أثارت غضبًا واسعًا في بلد يعاني من تفشي العنف ضد النساء.

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وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة بولاية خاليسكو، فإن التحقيقات جارية في الحادثة بوصفها جريمة قتل أنثى (Femicide)، وهو تصنيف قانوني يُستخدم عندما تنطوي الجريمة على عنف مهين أو جنسي أو علاقة شخصية مع الجاني.


لحظات ما قبل الجريمة وثّقتها الكاميرا، حيث ظهرت ماركيز وهي تحمل لعبة وتقول: "إنهم قادمون". ثم سُمع صوت يسألها: "أنتِ فيل (فاليريا)؟"، وبعد تأكيدها، أُطلق عليها النار مباشرة.


ماركيز كانت قد أعربت خلال البث عن قلقها من رجل غريب زار الصالون في وقت سابق وترك لها هدية ثمينة أثناء غيابها، وأكدت أنها لا تنوي انتظاره.


المؤثرة الراحلة كانت تحظى بمتابعة كبيرة على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث بلغ عدد متابعيها نحو 200 ألف شخص، واشتهرت بمحتواها حول الجمال والمكياج.


الحادثة سلطت الضوء مجددًا على تصاعد العنف ضد النساء في المكسيك، في وقت تطالب فيه منظمات حقوقية بتشديد القوانين وتعزيز الحماية للنساء في الفضاءين العام والرقمي.

 

 

 

 روسيا اليوم 

 
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