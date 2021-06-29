الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 01:27 م

حادثة غريبة في امريكا .. صدم سيارتها وترك لها اغرب هدية

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الوكيل الإخباري - إذا كان هناك شيء واحد من المحتمل أن يفسد يومك على الفور ، فهو أن تضطر إلى ترك سيارتك في موقف للسيارات؛ لتكتشف بعد ذلك أن شخصًا ما قد صدمها من الخلف وفرّ هاربًا.

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الشيء الصحيح الذي يجب على السائق الآخر فعله هو انتظار عودتك للاعتذار وتبادل معلومات التأمين أو ترك ملاحظة بتفاصيلها، ولكن لسوء الحظ ، لا تسير الأمور دائمًا على هذا النحو.


في هذه الواقعة، عانت امرأة من الولايات المتحدة من الإحباط الشديد بعد أن دخلت فرعًا في “وول مارت”، وعندما عادت إلى سيارتها التي ألحق شخص ما الضرر بها، لم تجد سوى ملاحظة وقطعتين من الشوكولاتة تحت ماسحات الزجاج الأمامي.


عندما التقطت قطعة الورق وجدت رسالة نصها: “آسف للضرر الذي لحق بسيارتك، لا يمكنني تحمل تكاليف إصلاحه ولكن إليك بعض الشوكولاتة بدلاً من ذلك”.


تم رسم وجه يغمز في نهاية الملاحظة وكان بجانبها قطعتان من الشوكولاتة.


 

المصدر - عن قناة 218

 

 

 




 

 


 

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