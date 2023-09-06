الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لميناء كيليا الأوكراني

وزراء الخارجية العرب يبحثون في القاهرة تنشيط مبادرة السلام العربية

الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين - صور

هل تعلن مصر إفلاسها؟

"فاي" تنشر فيديو لكواليس مسلسل كريستال الطريفة

توضيح من التربية حول دوام المدارس

حادث مأساوي أثناء حفل زفاف في تركيا- فيديو

حل مجلس بلدي القويرة

مجلس الوزراء يحيل عربيات إلى التقاعد

قرار حكومي يمكن المدارس من اللجوء إلى التعلم الإلكتروني

الأربعاء، 06-09-2023 05:33 م

حادث مأساوي أثناء حفل زفاف في تركيا- فيديو

64f878404c59b7659f7ec871


الوكيل الاخباري-أصيب عريس تركي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري خلال حفل زفافه في ولاية ديار بكر.

ورصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سبق للعروس أن رفضته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس، ليتسبب له بإصابة خطيرة جدا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغااغاغاغا

تحدٍ على 'تيك توك' ينهي حياة مراهق امريكي

اغاغا

إنقاذ ثلاثة بحارة في بحر الكورال بعد هجمات لأسماك القرش في أستراليا

maxresdefault

تركي يتصدر الترند بتصرفه المؤثر مع زوجته المريضة - فيديو

2015_5_10_10_25_2_727

لحياة 'بلا ندم'.. نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة!

imgid421187

اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

0

"ناسا" تحذر من اقتراب 5 كويكبات من الأرض اعتبارا من اليوم

أخبار متعلقة
هنهنهنهن

شاهد مشاجرة بين المعازيم أثناء تناولهم الطعام في حفل زفاف بإنجلترا