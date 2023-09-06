حادث مأساوي أثناء حفل زفاف في تركيا- فيديو

الوكيل الاخباري-أصيب عريس تركي بجروح خطيرة بعد تعرضه لهجوم بسلاح ناري خلال حفل زفافه في ولاية ديار بكر.



ورصد فيديو صوره أحد المدعوين، لحظة اقتحام شاب سبق للعروس أن رفضته حين تقدم لخطبتها، قاعة زفاف في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، حيث سحب مسدسه وأطلق النار على العريس، ليتسبب له بإصابة خطيرة جدا، إضافة إلى إصابة طفل كان بجواره برصاصة مرتدة.

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