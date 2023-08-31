الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 12:08 م

شاهد مشاجرة بين المعازيم أثناء تناولهم الطعام في حفل زفاف بإنجلترا

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الوكيل الإخباري - تم توثيق مشاجرة جماعية في حفل زفاف في إنجلترا عبر مقطع فيديو.

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يُظهر الفيديو تجمع المدعوين حول طاولات الطعام . وبسرعة، اندلعت مشاجرة بين عدد كبير من الحضور، حيث تبادلوا اللكمات واستخدموا الكراسي في الاعتداء على بعضهم البعض. وقد حدث ذلك بعدما اقترب رجل من أحد الضيوف ونفض قبعته.

تم تمزيق قطعة قماش بيضاء التي كانت تفصل بين الرجال والنساء، وتم تحطيم الطاولات والكراسي.
يمكن سماع صرخات خلال المشاجرة، وحاول بعض الأشخاص فصل المتقاتلين، بينما ركض آخرون بحثًا عن مأوى.


بينما شاهد العروس والعريس المشاجرة، لم يتمكنا من التدخل لتهدئة الوضع.

 

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