السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

المتقاعدين العسكريين تسير بعثة عمرة

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

السبت، 26-03-2022 04:25 م

حشرات صغيرة تسببها.. حمى قاتلة تصيب امرأة بريطانية

_2021119_nid_tick


الوكيل الاخباري - ذكرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، أنه تم تشخيص امرأة بريطانية بحمى "القرم والكونغو" النزفية، بعد سفرها إلى آسيا الوسطى.

اضافة اعلان


هذه الحمى هي مرض فيروسي ينتقل عادة عن طريق حشرات القراد وحيوانات الماشية في البلدان التي يتوطن فيها المرض.


وهذه هي الحالة الثالثة فقط منذ عام 2012 التي يتم رصدها في بريطانيا، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في بريطانيا، سوزان هوبكنز، إن الفيروس "لا ينتشر بسهولة بين الناس والمخاطر العامة على العامة منخفضة للغاية".


ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يموت حوالي 30 بالمئة من المرضى بهذه الحمى، عادة في الأسبوع الثاني من الإصابة.


وتظهر الأعراض بشكل مفاجئ وتشمل الحمى وآلام العضلات والدوخة وتقلبات المزاج والارتباك والنزيف في العين والجلد من بين قائمة أخرى.


وتعتبر حشرات قراد الهيالوما الناقل الرئيسي للحمى، ويوجد في شمال إفريقيا وآسيا وجنوب وشرق أوروبا.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-03-25-fb6dbdbc5d

طفل بريطاني يحرس المرمى بذراع واحدة

623ee8034c59b75b394f1e78

وفاة نقيب المحامين المصريين في المحكمة - صورة

20200112-taal6

لحظة ثوران بركان تال في الفلبين -فيديو

4122240

وفاة غامضة لأسرة سقطوا من الشرفة واحدا تلو الآخر في سويسرا

4ceb76dbb84b7153f0dc31f984a6bc4b

شاهد..انفصال جبل جليدي ضخم عن أنتاركتيكا

thumbs_b_c_62fd1335d3c66a77e05200e26bd14e45

ألمانيا.. إبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

أخبار متعلقة
image (2)

بريطانيا.. لدغة عنكبوت تنقذ طفلاً من الموت

medium_2022-03-12-1db4ddeaf4

بريطانيا..بيع عملة نقدية تعود إلى القرن الـ 14 بمبلغ 185 ألف دولار - صورة

اسم-صغير-الخروف

مزرعة بريطانية تشهد ولادة خروف بخمسة أرجل - صورة

كتب-800x549

بريطانيا..بعد 65 عاما مكتبة تعثر على كتابها المفقود - صورة

622124943a4c2

اعتقال أهم امرأة مطلوبة في بريطانيا بعد مرور عقد على هروبها