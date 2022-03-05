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السبت، 05-03-2022 03:21 م

اعتقال أهم امرأة مطلوبة في بريطانيا بعد مرور عقد على هروبها

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الوكيل الإخباري - اعتقلت المرأة الوحيدة الموجودة على قائمة المطلوبين في بريطانيا بسبب تورطها في تبييض أموال تبلغ قيمتها مليار جنيه إسترليني، وهي تنزّه كلابها في ريف كتالونيا في إسبانيا صباح الأحد الماضي.

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وقالت صحيفة "إندبندنت" (The Independent) البريطانية إن المدعوة سارة بانيتزكي (47 عاما) تعدّ أكثر المطلوب القبض عليهم في المملكة المتحدة واعتُقلت -في إسبانيا- بعد مرور عقد على هروبها.

ووضعت بانيتزكي، المولودة في يوركشاير، على قائمة وكالة الجريمة الوطنية الإسبانية لأهم المطلوبين الهاربين بعد أن هربت في مايو/أيار 2013 أثناء محاكمتها، لدورها القيادي في عصابة احتيال. وأُدينت بانيتزكي وحُكم عليها غيابيا بالسجن 8 سنوات.

 

وأوضح التقرير أن المقبوض عليها غسلت الأموال من خلال شركات في إسبانيا وأندورا ودبي لمجموعة اشترت هواتف محمولة في الخارج من دون ضريبة القيمة المضافة، وأعادت بيعها في المملكة المتحدة، محققة ربحا قدره مليار جنيه إسترليني. وحُكم على بانيتزكي والمتآمرين معها البالغ عددهم 17 شخصا بالسجن 135 عاما، وسُجن الآخرون جميعهم إلا هي.

 

لبنان 24

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