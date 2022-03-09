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الأربعاء، 09-03-2022 09:59 ص

بريطانيا..بعد 65 عاما مكتبة تعثر على كتابها المفقود - صورة

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الوكيل الإخباري - في حادثة غريبة بعد ما يقرب من 65 عامًا، عاد كتاب فات موعد استحقاقه إلى مكتبة بريطانية، حيث اكتشفته وقتها فتاة عاشقة للقراءة، وهو ملقى على جانب طريق بأحد الشوارع.

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وقال مجلس مدينة بورتسموث إن الكتاب الذي يحمل عنوان “الغواصة المنسية”، عثرت عليه “جيل ديفيز” على جانب طريق فراتون رود في بورتسموث في عام 1957، وكان الكتاب يحمل علامات من مكتبات مدينة بورتسموث العامة، لكن ديفيز أخذته إلى المنزل، قصدًا قراءة الكتاب وإعادته إلى المكتبة.

 

وتابعت ديفيز قائلة: “بصفتي قارئًا نهمًا، لم يكن هناك طريقة لإعادة الكتاب حتى قرأته – وهو ما فعلته ، واستمتعت به تمامًا، لكن الشيء الوحيد الذي لم أفعله مطلقًا هو إعادته إلى المكتبة”.

وأكدت ديفيز إنها قررت إعادتها بالبريد إلى المكتبة بعد تلك الفترة الكبيرة، عندما أعادت اكتشافها على أحد الرفوف أثناء قيامها بترتيب منزلها في لندن.


وأكدت أن الكتاب انتقل معها مرات عديدة على مدار الـ 64 عامًا الماضية، مشيرة إلى أنها كانت قلقة بشأن الغرامات التي يتكبدها الشخص الذي قام بفحص الكتاب في الأصل وفقده على جانب الطريق، لكنها شعرت بالارتياح لسماع أن بورتسموث ألغت الرسوم المتأخرة.

 


 

 

 

صوت بيروت انترناشونال

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