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السبت، 11-06-2022 02:58 م

حقيقة جديدة .. الأرض تتحرك من مكانها أكثر من 3000 ميل تحت أقدامنا

معلومات_عن_كوكب_الأرض


الوكيل الإخباري-عندما كتب أحد العلماء "رحلة إلى مركز الأرض" منذ أكثر من 150 عامًا، تخيل أرضًا من البلورات المتوهجة والبحار المضطربة وحيوانات ما قبل التاريخ والنباتات العملاقة.

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لكن ما يكمن في الواقع تحت أقدامنا يظل لغزًا، حتى اليوم نعرف المزيد عن حلقات زحل أكثر من باطن كوكبنا.


ومع ذلك على مدار الثلاثين عامًا الماضية، توسع فهمنا لللب الداخلي للأرض بشكل كبير ، وقد ثبت أنه يتحرك ويتغير على مدار عقود، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

ولكن بينما كان يُعتقد سابقًا أنه يدور بمعدل أسرع باستمرار من سطح الكوكب ، أظهرت دراسة جديدة أنه يتأرجح، ويتأرجح ذهابًا وإيابًا على بعد ميل كل ست سنوات.


يمكن أن تفسر الدورة الاختلافات في طول الأيام ، والتي ثبت أنها تتأرجح باستمرار على مدى العقود العديدة الماضية.

 

صدى البلد

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