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الجمعة، 27-05-2022 11:53 ص

كويكب ضخم يسير بسرعة عالية يقترب من الأرض اليوم

ارض


الوكيل الإخباري - يقترب كويكب ضخم من الأرض، ويسير بسرعة حوالي 48 ألف كيلومتر في الساعة اليوم الجمعة، ومن الممكن أن يشكل خطورة على كوكب الأرض.

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ويعتبر هذا الكويكب أكبر الكويكبات التي اقتربت من كوكب الأرض عام 2022.
ووفقا لبيانات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لناسا، يقدر طول الكويكب 1989 JA بـ 1.7 كيلومتر. ويمكن لكويكب بهذا الحجم أن يحدث عند اصطدامه بالأرض دمارا واسع النطاق، بيد أن احتمال اصطدامه بالأرض ضعيف جدا، لأنه سيقترب يوم الجمعة من كوكبنا على مسافة أربعة ملايين كيلومتر، وهذا يعادل عشرة أضعاف المسافة بين الأرض والقمر.


ويقول فرانك مارتشيس كبير علماء الكواكب في معهد SETI، تبلغ سرعة طيران الكويكب حوالي 48 ألف كيلومتر في الساعة. وهذه السرعة أعلى من سرعة الرصاصة في الهواء بمقدار 17 مرة. أي يمكنه الدوران حول الأرض خلال 45 دقيقة. وفقا لروسيا اليوم.


وكانت الفلكية إليانور هيلين من مرصد بالومار في جنوب كاليفورنيا قد اكتشف هذا الكويكب في عام 1989. لذلك يعرفه العلماء جيدا وتم تحديد مداره بدقة من قبل المتخصصين، وعلى ضوء ذلك يمكن أن "يشكل خطورة على الأرض" لأنه من ضمن كويكبات مجموعة أبولو، التي يمكن أن تتقاطع مداراتها مع مدار الأرض.


ويمكن للراغبين بمشاهدة تحليق الكويكب بمتابعة البث المباشر من تشيلي يوم الجمعة 27 أبريل 2022 الساعة 02:00 بتوقيت موسكو ومن الأرجنتين في نفس اليوم الساعة 16:00 بتوقيت موسكو على موقع مشروع Virtual Telescope Project.

 

البيان


 




 

 


 

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