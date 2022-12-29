الخميس 29-12-2022
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الخميس، 29-12-2022 11:00 ص

'حية عملاقة' تهبط على عاملة في تايلند من سقف المطبخ -فيديو

الحية-في-المنام


الوكيل الإخباري - فوجئت امرأة في تايلند بهبوط "ثعبان عملاق" عليها من سقف المطبخ، فبدأت في الصراخ المتواصل، حسب صحيفة "نيويورك بوست".

وفي التفاصيل، بدت الحية وكأنها على وشك الهجوم على الفتاة التي كانت تقف بمفردها في مؤخرة المقهى الصغير، بينما تدلّت الحية بينها وبين باب الخروج.

وقالت العاملة: "عندما رأيت الأفعى، أردت في البداية الركض والخروج من المحل، ولكن فجأة رأيت رأس الحية يتدلى ويحدق بي، فركضت إلى الجزء الخلفي من المتجر".

في الوقت نفسه، كان هناك عمال يقفون خارج المحل وسمعوا المرأة تصرخ وأسرعوا على الفور للمساعدة، وبالفعل تمكن أحد العمال من إسقاطها بعصى وأسرع الرجل بجذبها من ذيلها، لكنها قاومت حين لفّت جسدها على رِجْل منضدة المشروبات، وفي النهاية تمكّن الرجل من سحبها.

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