الجمعة 10-12-2021
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الجمعة، 10-12-2021 12:41 م

خاروف يقتل هندياً في الكويت

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الوكيل الاخباري - لقي راعٍ هندي الجنسية مصرعه بعد إن قام “خاروف” بنطحه في إحدى مزارع تربية الماشية في “كبد” الكويتية.

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وبحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، قال الكفيل إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام. أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه حيث جاءت الضربة في الرأس.

 

وتم نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه توفي من قوة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ.

الامارات نيوز

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