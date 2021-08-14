خنفساء تعيش في أمعاء مريض بإحدى الدول الأوروبية

الوكيل الإخباري - اكتشف الأطباء خنفساء صغيرة حية تزحف داخل أمعاء مريض عمره 59 عاماً، في إحدى الدول الأوروبية خلال عملية تنظير القولون له.



وقد أصيب الأطباء بالصدمة عند مشاهدة الحشرة، أما أكثر ما أثار حيرتهم فكان معرفة أنها لا تزال على قيد الحياة.

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ووفقاً لموقع اوديتي سنترال، يشتبه الأطباء الآن أن تكون الدعسوقة دخلت من فم الرجل أثناء النوم. أما كيف بقيت على قيد الحياة في جهازه الهضمي، فيرجحون أن يكون هذا الأمر له علاقة بتحضير الرجل لعملية تنظير القولون التي أجريت في عام 2019.



وأوضح الأطباء أنه من أجل الكشف عن أكبر قدر ممكن من المعلومات خلال التنظير، يجب أن يكون القولون فارغاً ونظيفاً قدر الإمكان، وهذا يتضمن الامتناع عن تناول الطعام وإفراغ الأمعاء.



وكان الأطباء قد أعطوا المريض مزيجاً يحتوي على البولي ايثيلين جلايكول، وهو ملين تناضحي غالباً ما يستخدم لعلاج الإمساك، والذي يرجح الأطباء الآن أن يكون قد سرع من رحلة الدعسوقة عبر الجهاز الهضمي للرجل، ووصولها بأمان على طول الطريق إلى القولون.



وكتب مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "إيه جي سي كايس ريبورتس جورنال" قائلين: ربما ساعد تحضيره لتنظير القولون تلك الحشرة في الهروب من الانزيمات الهاضمة في المعدة والأمعاء الدقيقة العلي .



ولاحقاً، تعرف الأطباء على نوع الخنفساء، هارمونيا اكسيريديس، وكان قد تم استقدامها إلى أميركا الشمالية كوسيلة لمكافحة الآفات في أوائل القرن العشرين. ولم تذكر دراسة الحالة ما إذا كانت الحشرة نجحت في الهروب من القولون على قيد الحياة.



وكان مثيراً أيضاً معرفة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف حشرات حية في الأمعاء أثناء تنظير القولون. فقد شارك أحد الأطباء في بريطانيا، ويدعى كيث سياو، حالات عدة على موقع "تويتر"، حيث اكتشف صراصير أثناء تنظير القولون، وهو ما يبدو أكثر ازعاجاً من وجود الخنفساء الملونة.