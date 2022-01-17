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الإثنين، 17-01-2022 11:08 ص

دراسة..هجمات أسماك القرش على البشر تزداد مع اكتمال القمر

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الوكيل الإخباري - حذرت دراسة غريبة، من أن هجمات أسماك القرش، تشهد زيادة كبيرة عندما يصبح القمر بدراً.‏

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وأعد البحث علماء من جامعة ولاية لويزيانا وجامعة فلوريدا، والذين خلصوا إلى نتائجهم، بعد دراستهم البيانات حول هجمات أسماك القرش، لما يقرب من 50 عاماً.

 

واكتشف الباحثون في دراستهم المنشورة على موقع «Frontiers»، أنه عندما كانت دورة القمر بين النصف والكامل، التي يشار إليها بأكثر من 50 في المئة من الإضاءة القمرية، كانت هجمات القرش غير المبررة أكثر من المتوسط.

 

البيان 

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