السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

خبير أوبئة :أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

الدوريات الخارجية تحذر

إدارة الأزمات : إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين الأحد

بالفيديو حريق محل ألبسة في مرج الحمام

الكرك: شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات بالشوارع

وفيات السبت 25-12-2021

وفاة و4 اصابات بتدهور مركبة على طريق الرويشد

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

السبت، 25-12-2021 11:16 ص

راكبة تكسر أسنان مضيفة طيران خلال رحلة جوية في أميركا

image (4)


الوكيل الإخباري - أقرت أمريكية تبلغ 28 عاما وجهت ضربات عدة لمضيفة جوية كانت تطلب منها من دون جدوى احترام إرشادات السلامة قبيل هبوط الطائرة، بذنبها أمام محكمة في كاليفورنيا بتهمة "التشويش على أحد أفراد طاقم العمل".

واعترفت فيفيانا كينونيز الأربعاء بأنها سددت ضربات لمضيفة جوية في شركة "ساوث ويست إيرلاينز" ما أدى إلى كسر ثلاث من أسنانها وإصابتها بكدمات وجرح في الوجه جراء الاعتداء الذي وقع في 23 مايو الفائت.

وفيما كانت الطائرة تبدأ مرحلة الهبوط في سان دييغو جنوب كاليفورنيا، طلبت المضيفة ببساطة من الراكبة وضع حزام الأمان ورفع المنضدة الموجودة على ظهر المقعد أمامها ووضع كمامتها بصورة سليمة.

اضافة اعلان

 

لكن بدل القيام بالمطلوب منها، دفعت فيفيانا كينونيز المضيفة ثم نهضت من المقعد وسددت إليها ضربات عدة قبل أن يتدخل ركاب آخرون.

وبحسب الوثائق المرفقة بالملف، قالت الراكبة للشرطيين الذين أتوا لتوقيفها عند النزول من الطائرة إن تصرفها حصل دفاعا عن النفس.

وازدادت الحوادث خلال الرحلات الجوية بسبب ركاب مضطربين أو حتى عنيفين منذ بدء جائحة كوفيد-19، خصوصا بفعل رفض البعض وضع كمامة أثناء الرحلة.


وأشارت وكالة الطيران الفدرالية الأمريكية إلى تسجيل أكثر من 5664 حادثا من هذا النوع سنة 2021، بينها أكثر من أربعة آلاف حادثة مرتبطة بوضع الكمامة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
78-164927-indian-policeman_700x400

ضابط شرطة هندي يغش بطريقة لا تخطر على البال - فيديو

عرس-عروس-عريس-عرسان-الله-اكبر-والليلة-بدنا-نولعا-وحدة-بدنا-نودعا-يا-ليل-كرمالي-تعا-روح-واتركني-معا-1614197746

عريسان ماليزيان يقيمان حفل زفافهما وسط مياه الفيضان - صورة

Arrstation

شاهد...القبض على شخص سرق مصوغات ذهبية من أحد المنازل في السعودية

khaligyoun89027

علماء يكشفون عن أول حيوان عملاق على وجه الأرض - صورة

Animals_Under_water_sea_ocean_fish_024355_

رصد سمكة تسير على يدين قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا - صورة

2021-12-24_21-32-01_854505-430x320

دار مزادات امريكية تعرض مفتاح سجن مانديلا للبيع